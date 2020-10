Margot Cloet (Zorgnet-Icuro): “Laat mensen uit evenementsector helpen in de zorg” KVDS

11 oktober 2020

12u28 8 Margot Cloet, de topvrouw van Zorgnet-Icuro, heeft zondag in actualiteitenmagazine De Zevende Dag een opmerkelijk idee gelanceerd. Ze stelde voor om mensen die tijdelijk werkloos zijn door de coronacrisis - zoals mensen in de evenementensector - te laten bijspringen in de zorg, die door de stijgende coronacijfers weer meer onder druk komt te staan.

Cloet ziet dat personeel begint uit te vallen in de woonzorgcentra en dat het hier en daar niet meer gebolwerkt dreigt te kunnen worden. Er zijn meer mensen en middelen nodig, volgens haar. Het is ook tijd voor nieuwe maatregelen. Cloet kijkt daarvoor onder meer in de richting van sectoren met tijdelijk werklozen - zoals de evenementensector - of gepensioneerde verpleegkundigen om bepaalde taken over te nemen.

Bezoeken

Het zou volgens Cloet niet de bedoeling zijn dat die zorgtaken zouden overnemen, maar wel dat ze een handje zouden toesteken in de omkadering. Het begeleiden van bezoeken en logistieke taken, bijvoorbeeld. De eerste contacten over die piste zijn al gelegd en ze wordt verder bekeken met de Vlaamse regering, aldus Cloet.





Ze waarschuwt ook dat er extra verstrengingen nodig zullen zijn om het virus een halt toe te roepen, zolang er geen vaccin voorhanden is. Want, vreest Cloet, een tweede lockdown is niet zo ver af als we nu niet ingrijpen. Ook infectiologe Vlieghe waarschuwt voor een escalerende situatie. Een kleurenbarometer is er momenteel niet, maar volgens Vlieghe zou ons land nu in code oranje zitten én op weg zijn naar code rood.

