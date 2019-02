Marghem speelt geen open kaart over subsidies gascentrales lva

21 februari 2019

06u21

Bron: Belga 0 Het steunmechanisme voor de bouw van gascentrales zal 600 tot 940 miljoen euro per jaar kosten. Dat meldde de energiewaakhond CREG in een presentatie voor de netbeheerder Elia, waarvan ook een adviseur van het kabinet-Marghem op de hoogte was. En dat terwijl minister van Energie Marghem vorige week in de Kamer ontkende dat ze weet had van die bedragen, bericht De Tijd donderdag.

Volgens Marghem moeten nieuwe gascentrales worden gebouwd om de sluiting van de zeven kernreactoren tegen 2025 op te vangen. Marghem is al sinds 2015 bezig met de uitwerking van een steunmechanisme, want gascentrales zijn niet rendabel. Maar Marghem wil niet zeggen hoeveel subsidies nodig zullen zijn. Ze verwijst altijd naar een studie van het consultancybureau PwC van bijna een jaar geleden. Daarin was sprake van een geactualiseerde nettowaarde van 5,4 miljard euro over 15 jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse kostprijs van 351 miljoen euro.

Maar intussen blijken er dus andere cijfers te zijn, die wijzen op een veel hogere kostprijs. Volgens het kabinet-Marghem kan er geen exact cijfer worden bepaald. "De kosten zullen afhangen van wat de energiebedrijven straks allemaal voorstellen", liet ze optekenen in De Morgen