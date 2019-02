Marghem: “N-VA wil gewoon geen kernuitstap” LH TTR

08 februari 2019

18u11

Bron: Belga 2 “Het is van het grootste belang om zo snel mogelijk de kaderwet over het capaciteitsvergoedingsmechanisme te stemmen, om ten laatste in 2021 te kunnen beginnen met de aanbestedingen van de gascentrales. Op die manier kunnen we de kalender voor de kernuitstap respecteren, maar dat is gewoon niet wat de N-VA wil.” Zo reageert Energieminister Marie-Christine Marghem (MR) op de kritiek van de voormalige regeringspartner.

N-VA liet begin dit jaar weten de regering in lopende zaken te willen helpen om nog voor de verkiezingen met een steunmechanisme voor nieuwe gascentrales te komen. Maar de partij wil niet dat de gezinnen daarvoor een extra bijdrage op de energiefactuur moeten betalen. Energieminister Marie Christine Marghem (MR) schat die bijdrage op zo'n 15 euro per jaar. N-VA heeft ook weinig begrip voor het feit dat de minister niet communiceert over de kostprijs van de nieuwe centrales.

Elektriciteitsprijs

“Maar dat is gewoon onmogelijk”, reageert Marghem. “Het capaciteitsvergoedingsmechanisme is gebaseerd op de concurrentie tussen de verschillende operatoren, zodat de consument zo weinig mogelijk moet steunen.” Omdat er nog geen aanbesteding is, zijn er ook nog geen aanbiedingen van de operatoren. “Ook de elektriciteitsprijs op het moment dat de nieuwe centrales in werking treden, speelt een rol. De financiering zal dus pas worden uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten, na de stemming van de kaderwet. De schatting van 15 euro per gezin komt uit de studie van het Planbureau en professor Johan Albrecht.”

Marghem betreurt naar eigen zeggen de agressiviteit en de veralgemeningen van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA). “Hij lijkt campagne te willen voeren op de rug van zijn voormalige partners.” Francken tweette vanochtend dat veel MR-ministers al jarenlang een blok aan het been zijn.

Betaalbaarheid

CD&V is er vrij gerust in dat het mechanisme er nog voor de verkiezingen komt. “Maar ook wij maken ons zorgen over de betaalbaarheid van de factuur”, zegt Leen Dierick, energiespecialist van CD&V. “In het regeerakkoord staat dat er een energienorm moet komen, om te vermijden dat de elektriciteit bij ons veel duurder wordt dan in de buurlanden. Daarover blijft het stil bij Marghem.”

“We kunnen het steunmechanisme voor de gascentrales ook met andere partijen goedkeuren. Iedereen wil een kernuitstap in 2025", aldus Dierick. “Het capaciteitsvergoedingsmechanisme, de subsidie voor de gascentrales dus, is besproken in de regering toen N-VA daar nog deel van uitmaakte", reageert Kamerlid Leen Dierick. "Het is echter niet meer mee bekrachtigd door N-VA. Het zal nu als wetsvoorstel in het parlement worden gebracht, en ik hoor dat er ook andere partijen bereid zijn om het mee goed te keuren.”