Marghem moet huiswerk overdoen: minister wil niet weten van goedkoop alternatief gasplan IB

20 juli 2018

05u42

Bron: Belga 2 Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) heeft geen rekening gehouden met de wil van haar coalitiepartners om een Nederlandse gascentrale in haar 'gasplan' een faire kans te geven. Dat schrijft De Standaard vandaag.

De federale ministerraad bespreekt vrijdag het plan voor de gascentrales die in 2025 de kerncentrales moeten vervangen. Normaal had dat plan er eind mei al moeten liggen.

Vorige week kwam het eerste ontwerp, maar dat werd meteen van tafel geveegd door Open Vld, CD&V en N-VA. "Marghem biedt geen faire kans aan de gascentrale in het Nederlandse Maasbracht", klinkt het bij haar coalitiepartners. Nochtans zou de centrale met een capaciteit van 1.300 megawatt kunnen instaan voor meer dan een derde van de ­capaciteit (3.600 megawatt) die nodig is.

Overcapaciteit

De centrale in Maasbracht is eigendom van het Duitse energiebedrijf RWE. Door overcapaciteit bij onze noorderburen is ze al vier jaar inactief. RWE zegt dat de enige uit­gave om elektriciteit te leveren aan België, een kabel is van dertien kilometer om de grens over te steken.

Als Maasbracht niet meedoet, speelt dat in de kaart van de Belgisch-Franse energieproducenten Engie en EDF-Luminus, die eveneens gascentrales willen bouwen.