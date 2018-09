Marghem: "Energietransitie zal geld kosten" kv

20 september 2018

18u35

Bron: Belga 0 "De energietransitie zal de consument geld kosten." Dat heeft minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) vandaag in de Kamer geantwoord op vragen van Karin Temmerman (sp.a). De stijging van de elektriciteitsprijzen van vandaag is volgens haar een prelude van wat er binnen enkele jaren te wachten staat met de kernuitstap, aldus Marghem.

Temmerman stelde vragen over de betondegradatie die is vastgesteld in de plafonds van de bunkers van kerncentrales Doel 4 en Tihange 2. Daardoor draaien nog slechts twee van de zeven centrales in ons land. Ze wilde van de minister weten of dat gevolgen zal hebben voor de energieprijzen en voor de bevoorradingszekerheid tijdens de winter.

Marghem waarschuwde dat de kernuitstap die in het energiepact is opgenomen binnen een aantal jaren de prijs voor de consumenten zal doen stijgen. Wanneer de kerncentrales uit roulatie worden gehaald, zal dat de prijzen doen stijgen omdat de centrales afgeschreven zijn. De noodzakelijke bouw van gascentrales zal ook gevolgen hebben, want dat gaat om nieuwe installaties. "De energietransitie zal geld kosten, we moeten de waarheid zeggen", luidde het.