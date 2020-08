Margaud (16) na twee weken nog steeds vermist: “Ze liep al twee keer eerder van huis weg” mvdb

26 augustus 2020

11u55

Bron: La Meuse 10 VISÉ (PROV. LUIK) De politie is nog steeds op zoek naar de Luikse Margaud Ceylan (16), die twee weken geleden voor het laatst is gezien. De verdwijning wordt De politie is nog steeds op zoek naar de Luikse Margaud Ceylan (16), die twee weken geleden voor het laatst is gezien. De verdwijning wordt als onrustwekkend beschouwd

Het meisje is twee keer eerder kort van thuis weggelopen, zegt haar haast radeloze moeder Laeticia in de krant ‘La Meuse’. De laatste keer was twee maanden geleden, toen Margaud twee dagen verdween. De tiener leerde toen via de anonieme chat-app Connected2.me een oudere jongere kennen. Ze zou onder een schuilnaam ook op Instagram actief zijn.

Laeticia belt elke dag met haar ex-man over de vermissing van hun dochter. Ook Margauds oudere broer (21) en zus (18) delen de opsporingsberichten op de socialemediakanalen. Het meisje heeft ook nog twee jongere broertjes van respectievelijk tien en elf jaar.

Het meisje verdween op 12 augustus in de Luikse stad Visé (Wezet), Child Focus meldt 13 augustus als de dag waarop ze vermist raakte. In het weekend van 15 en 16 augustus zou Margaud in het centrum van Luik zijn opgemerkt in het bijzijn van oudere jongens.

WIFI-code

Margaud zou vorige week per bus naar de gemeente Beyne-Heusay zijn gereisd. Ze zou daar hebben aangebeld aan een huis met de vraag of ze even de wifi-code kon krijgen zodat ze online kon. Nog volgens mama Laeticia verblijft Margaud mogelijk in Droixhe, een Luikse achterstandswijk.

De tiener kreeg in juni de vraag om van school te veranderen en zou nu starten in een hotelschool in Spa. Laeticia, haar ex-man en Margauds broers en zus willen niets liever dan een teken van leven van het meisje.

Child Focus heeft maandag een opsporingsbericht verspreid in de drie landstalen. Margaud is slank gebouwd en is tussen de 1m60 en 1m65 groot. Ze heeft bruin-groene ogen. Ze draagt haar lang donkerbruin haar waarschijnlijk los. Ze draagt ook Creoolse oorbellen. Ze draagt witte sneakers van het merk Puma en heeft ook een zwarte schoudertas. Wie Margaud gezien heeft, of weet waar ze zich bevindt, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie op het nummer 0800 30 300. Child Focus kan telefonisch bereikt worden op het nummer 116 000.



