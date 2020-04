Marc Van Ranst: “Ziek gaan werken zullen we allicht nooit meer doen” TW

03 april 2020

10u44

Bron: Radio 1, DM 0 Viroloog Marc Van Ranst is gewonnen voor het idee om meer tests op het coronavirus uit te voeren in woonzorgcentra. Bewoners blijken vaak asymptomatisch drager van het virus, wat de verspreiding ervan in de hand kan werken. Dat zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1. De viroloog blikte ook vooruit naar de impact van het virus eens het openbaar leven hervat.



Door de hoge leeftijd en gezondheidstoestand van veel bewoners kan het coronavirus zwaar toeslaan in woonzorgcentra, maar er is ook goed nieuws. Het materiaal om beter en meer te beginnen testen is voor handen. “Net hier zitten de mensen die vaker ziek zullen worden door het nieuwe coronavirus, hier moéten we meer aandacht aan besteden”, zegt Van Ranst. “De beschermingsmaterialen waren er niet van in het begin. En voor tests werd er tot op heden veel rommel aangeboden. Maar sinds vorige week zijn er tests voor antistoffen in het bloed op de markt, die ons helpen om na te gaan wie besmet is.”

Onderzoek

Er zijn ook steeds meer initiatieven om de verspreiding van het nieuwe coronavirus over de bevolking in kaart te brengen. Want hoogstwaarschijnlijk zijn er veel meer mensen besmet met het virus dan de officieel vastgestelde gevallen aangeven. “Dat klopt”, zegt van Ranst. “Via onderzoek in samenwerking met onder meer het Rode Kruis en de Universiteit Antwerpen gaan we nu kunnen nagaan of er mensen in contact zijn geweest met het virus. Dat helpt ons om na te gaan in hoeverre dit virus verspreid is, en hoe breed het een volgende periode zou kunnen toeslaan. “

Veel besmette mensen, dat zou natuurlijk ook betekenen dat we groepsimmuniteit opbouwen tegen het virus. “Die immuniteit bouw je op met elke infectie”, weet de viroloog.

Mentaliteitswijziging

Maar wat er ook van zij, dit coronavirus zal blijvende gevolgen hebben op hoe we met elkaar omgaan. In delen van Azië zie je bijvoorbeeld dat het dragen van mondmaskers het nieuwe normaal is. “Afwachten of dat hier ook zo wordt, maar in sommige landen is dit echt ingeburgerd”, zegt Van Ranst. “Het kan op termijn, als de maatregelen afgezwakt worden, een goed idee zijn. Momenteel heeft het op het openbaar vervoer geen nut, omdat je er omzeggens alleen op zit. Maar als er straks weer meer mensen op straat zijn, kan het een ander verhaal worden.”

Daarnaast verwacht Van Ranst op verschillende vlakken een grondige mentaliteitswijziging. “Wat we nooit meer zullen doen: ziek gaan werken. We weten nu dat we kunnen thuiswerken, en dat je een dagje moet thuisblijven als je verkouden bent.”

