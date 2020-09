Marc Van Ranst wil systeem naar Iers model met verschillende fases en maatregelen kv

18 september 2020

23u50

Bron: eigen berichtgeving, ANP 8 Viroloog Marc Van Ranst pleit er op Twitter voor dat ons land een voorbeeld neemt aan Ierland: daar wordt de coronapandemie aangepakt met een systeem met verschillende fasen en daarbij behorende maatregelen. Als we dat systeem nu ook zouden hanteren, dan zouden we - afgaand op de huidige cijfers - in fase 3 zitten, legt hij uit op Twitter.

In de Ierse hoofdstad Dublin is vanaf middernacht fase 3 van kracht: dat betekent dat de stad de komende weken tegen strengere coronabeperkingen aankijkt dan de rest van het land. De nieuwe maatregelen zullen minstens drie weken gelden. Volgens de Ierse premier Micheal Martin is dat nodig omdat “Dublin anders naar de ergste fase van de crisis terugkeert”.

Het ministerie van Gezondheid maakte vrijdag melding van 253 nieuwe besmettingen, waarvan bijna de helft in Dublin. Ierland heeft een totale populatie van 4,9 miljoen inwoners. 1,4 miljoen van hen woont in Ierland.



Fase 3 houdt in dat een gezin slechts contact mag hebben met één ander huishouden en dat er geen sociale of familiebijeenkomsten gehouden mogen worden. Op een huwelijk mogen slechts 25 gasten aanwezig zijn en indoor evenementen zijn niet toegestaan. Sportwedstrijden, met uitzondering van professionele wedstrijden, zijn afgeschaft. Verder is er onder meer een verbod op gebedsdiensten en mogen restaurants alleen buiten serveren. De sluiting van de pubs in Dublin wordt verlengd.

Van Ranst hekelt het gebrek aan strenge maatregelen van de Belgische overheid. “We staan erbij en we kijken ernaar,” zegt hij over de huidige cijfers. “En seffens zeggen we ‘Hadden we maar...’.”

Wat we nodig hebben is een systeem met verschillende fases met verschillende maatregelen. Ierland is een goed voorbeeld. pic.twitter.com/bfTHAWEDnY Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

In een reactie op zijn tweet uit Van Ranst ook kritiek op de "bubbel van 15", die er volgens hem nooit had mogen komen. Zonder die bubbel zouden we volgens de viroloog de herfst en de winter ingaan met een veel beperktere verspreiding van het virus.