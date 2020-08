Marc Van Ranst waarschuwt: coronacijfers stabiliseren dankzij goede evolutie in Antwerpen, “maar elders neemt epidemie in kracht toe” KVDS

06 augustus 2020

13u20 54 Viroloog Marc Van Ranst heeft op Twitter gewaarschuwd voor te veel optimisme bij de stabilisatie van de coronacijfers in ons land. Volgens hem is dat te danken aan de goede evolutie in Antwerpen. “Maar in andere steden/gemeenten neemt de epidemie nog in kracht toe. Oppassen”, klinkt het.

Van Ranst stuurde de tweet acht dagen na de implementatie van strengere maatregelen in de provincie Antwerpen. Daar was de stijging in de coronacijfers meest alarmerend en daarom greep gouverneur Cathy Berx in. Er werd onder meer een avondklok ingevoerd tussen 23.30 en 6 uur en een mondmaskerplicht vanaf 12 jaar. Gisteren werden de maatregelen al enigszins versoepeld. Sportclubs mogen hun jeugdploegen tot 18 jaar weer laten trainen en fitnesszalen mogen weer open, al is het onder strenge voorwaarden.

De maatregelen in Antwerpen lijken effect te hebben. Vanmorgen maakte Sciensano bekend dat het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag in ons land niet langer toeneemt. Tussen 27 juli en 2 augustus ging het om gemiddeld 531 gevallen per dag. Dat is wel nog een stijging tegenover een week geleden, maar het gemiddelde ligt nu voor het eerst in weken lager dan gisteren.





Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt echter dat we ons niet mogen vergalopperen. “We zien dat Antwerpen in de goede richting evolueert, en dus stabiliseren de cijfers voor België. Maar in andere steden/gemeenten neemt de epidemie nog in kracht toe. Oppassen”, klinkt het op Twitter.

We zij nu 8 dagen na de implementatie van de recente maatregelen. We zien dat Antwerpen in de goede richting evolueert, en dus stabiliseren de cijfers voor België. Maar in andere steden/gemeenten neemt de epidemie nog in kracht toe. Oppassen! https://t.co/mA8kN6hzVd Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

Lees ook: Per provincie. Zo evolueert de tweede golf in de corona-epidemie in uw regio (+)