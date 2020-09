Marc Van Ranst verschijnt voor de rechter na klacht wegens “roekeloze uitspraken” HLA

28 september 2020

10u21 50 Viroloog Marc Van Ranst moest maandagochtend voor de Mechelse rechter verschijnen na een klacht van ondernemer Rudi De Kerpel wegens “roekeloze uitspraken”. Volgens diens advocaat Walter Damen is de geloofwaardigheid van Van Ranst aangetast omdat de viroloog zich “vanaf het begin van de coronacrisis telkens veel te stellig heeft uitgelaten”. “Ondernemers hebben heel wat schade geleden, omdat zij hun activiteiten afstemden op foute informatie”, klonk het eerder.



Eind augustus startte bedrijfsleider en N-VA-regeringscommissaris Rudi De Kerpel samen met vijf andere bedrijfsleiders een petitie tegen Van Ranst, omdat die laatste ongenuanceerde en roekeloze uitspraken” deed die tot verwarring bij de bevolking en economische schade zouden hebben geleid. De Kerpel stapte, als enige van de zes ondernemers, ook naar de burgerlijke rechter.

“Met de regelmaat van de klok verspreidt Van Ranst in de media en via Twitter zelf informatie en adviezen, nog voor de overheid deze heeft kunnen communiceren”, beweerde De Kerpel eerder in deze krant. Volgens de bestuurder bij Goodless is Van Ranst de grote schuldige voor het economisch en maatschappelijk leed dat de coronamaatregelen teweegbrachten.



De viroloog liet na het ontvangen van de dagvaarding al weten zich geen al te grote zorgen te maken. “Het staat iedereen vrij eender wie te dagvaarden, maar ik maak me geen zorgen. Ze zouden beter het virus aanklagen, dan maken ze meer kans om een rechtszaak te winnen”, liet hij toen optekenen.

