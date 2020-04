Marc Van Ranst: “Veel mensen zullen teleurgesteld zijn” HLA

23 april 2020

23u10

Bron: VTM Nieuws 0 Viroloog Marc Van Ranst tempert de verwachtingen over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van morgen. “Heel veel mensen zullen teleurgesteld zijn”, zegt hij in VTM Nieuws. “Dit is nog niet het moment om alles terug open te doen”.



“De epidemie is nog niet weg, we zijn nog maar net over het plateau heen”, zegt de viroloog. Die dalende cijfers zijn hoopvol, maar het is nog te vroeg om de maatregelen te lossen: “Wanneer u mij zou vragen ‘wat zou u vandaag doen’, zou ik zeggen ‘niets’”.

De viroloog begrijpt dat mensen een datum willen om naar uit te kijken, maar dat is bijzonder moeilijk, legt hij uit: “Dat hangt af van hoe de epidemie evolueert en hoe die daling verder ingezet wordt”. We zullen dan ook moeten wachten tot begin mei of zelfs half mei, zegt Van Ranst. En ook dan zal het normale leven niet meteen hernomen kunnen worden, en zullen niet alle sectoren kunnen heropenen. “Dat kan niet anders. De ruimte waarmee we nu beslissingen kunnen nemen om zaken te heropenen, is heel klein. Iedereen wil daarbij zijn, maar dat kan niet.”

