Marc Van Ranst: "Testen is nieuwe fetisj. Kans zit erin dat het overgebruikt zal worden"

27 april 2020

19u59 4 Viroloog Marc Van Ranst vreest dat we in de coronacrisis momenteel te veel focussen op testen. Dat heeft hij gezegd tijdens het VTM Nieuws. “We hebben een nieuwe fetisj gevonden. Ik ondersteun testen, uiteraard. Maar de kans dat het overgebruikt zal worden, zit er zeker in”, aldus Van Ranst.



Als het van minister Philippe De Backer (Open Vld) afhangt, nemen de huisartsen vanaf volgende week massaal testen af. Ook van patiënten met milde symptomen. De huisartsen geven aan dat ze daarvoor open staan, maar zeggen dat ze daar nog niet klaar voor zijn. Ze vrezen voor een rush.

Overleg

“Die kans is er natuurlijk”, aldus Van Ranst. “Maar ik ben er zeker van dat er overleg zal komen tussen de minister en de huisartsenverenigingen. Op een bepaald moment zal het hoe dan ook een taak van de huisartsen worden. Het zal ook de plaats worden waar mensen met milde symptomen naartoe gaan.”



Volgens Van Ranst is er nu een grote focus op testen. “Bij influenza is dat minder. Dat wordt niet elke keer getest als je bij de huisarts gaat. We hebben nu een nieuwe fetisj gevonden en dat is testen. Ik ondersteun dat uiteraard. Maar de kans dat het overgebruikt zal worden, zit er zeker in”, klinkt het.

Van Ranst nuanceerde ook de beslissing dat het aantal ziekenhuisopnames zeven dagen na elkaar moet dalen voor er maatregelen versoepeld kunnen worden. “Op dit moment werken we aan een set van verschillende criteria die moeten bepalen waar we zitten in de epidemie en welke risico’s we kunnen nemen. Daar hebben we nog geen overeenstemming over. Maar geen enkel cijfer op zich zal een go of no-go zijn.”

Zowel de ziekenhuisopnames als het aantal besmettingen spelen een rol, volgens de viroloog. “Maar je moet ze allebei kaderen. Bij ziekenhuisopnames moet je er bijvoorbeeld zeker van zijn dat het opnames zijn in het kader van een coronagerelateerde pathologie. Als je naar het ziekenhuis gaat met luchtwegproblemen, dus. Als je gaat voor een andere operatie en ze vinden toevallig Covid-19, dan horen die cijfers niet in die statistieken.”

Te veel

De verspreiding van het virus moet sowieso zo laag mogelijk zijn. Het aantal nieuwe besmettingen is echter nog altijd hoog. “Ook dat cijfer is niet eenduidig, maar afhankelijk hoeveel je test”, aldus Van Ranst. “Maar het klopt, op dit moment zijn het er nog te veel. We hebben evenwel nog paar weken voor we de belangrijke beslissing moeten maken.”

