Marc Van Ranst roept kotstudenten op om niet naar huis te gaan in het weekend: “Beperkt transmissiekansen voor virus” KVDS

17 september 2020

09u27 0 Viroloog Marc Van Ranst roept de kotstudenten aan het begin van het nieuwe academiejaar op om in het weekend zo weinig mogelijk naar huis te gaan. Doel is om de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo veel mogelijk te beperken.

Van Ranst deed de oproep op Twitter. Volgens de viroloog wordt het nieuwe academiejaar “zeker een speciaal jaar, waarover jullie later aan jullie kleinkinderen gaan vertellen”.

Voorzichtigheid

Hij maant de studenten ook aan tot voorzichtigheid. “Covid-19 is ook voor jonge gezonde studenten geen pretje. Leeftijdsgenoten zien we ook op de Covid-afdelingen in de ziekenhuizen. Handen wassen, afstand houden en mondmaskers dragen, zijn een noodzakelijk deel van de routine tijdens dit academiejaar.”





Cantussen, dopen en fuiven raadt hij af. “Studentenkringen gaan ze nu niet organiseren. ‘Prosit corona!’, klinkt trouwens heel raar dit jaar”, schrijft hij. “Maar jullie hebben een eindeloze creativiteit en zullen fijne nieuwe manieren vinden om het studentenleven inhoud te geven. Iedereen beseft dat dit niet ideaal is, maar het kan nu even niet anders. En het is slechts tijdelijk, ook al lijken die Covid-maanden eindeloos.”

Ten slotte raadt hij kotstudenten aan om de traditionele weekendtrips naar huis zo veel mogelijk te beperken. “In vele landen blijven de studenten maandenlang op de campus. Dat beperkt het aantal transmissiekansen voor het virus. Wanneer je naar huis gaat, wees dan voorzichtig in jullie contacten met ouders en grootouders.”

