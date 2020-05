Marc Van Ranst pleit voor gezond verstand: “Binnenkort richtlijn nodig om veters te knopen” HLA

18 mei 2020

15u03 6 Sommige grootouders mogen, onder voorwaarden, weer op hun kleinkinderen passen, kondigde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zondag aan. Onder meer de leeftijdsgrens van 65 jaar werd op veel kritiek onthaald, al roepen experts op om gezond verstand te gebruiken bij de interpretatie van de richtlijn.

“Grootouders die niet tot de risicogroep behoren mogen weer op de kleinkinderen passen als zij in de gekozen sociale bubbel zitten”, kondigde minister Beke zondag aan. Op de informatiewebsite van de overheid wordt de maatregel verder verduidelijkt: enkel grootouders die niet in een risicogroep zitten, kunnen genieten van de versoepeling. Voor de overheid vallen alle 65-plussers in de risicogroep, zo blijkt. In verschillende nieuwsuitzendingen gisteren kregen experts vragen voorgeschoteld van verontruste grootouders. Onder meer viroloog Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep rond de exitstrategie, liet weten dat “gezond verstand belangrijk is in deze gezondheidscrisis”.

Ook viroloog Marc Van Ranst waarschuwde op Twitter voor te veel richtlijnen: “Ik leef graag in een land dat op een volwassen manier met haar burgers omgaat. Binnenkort is een richtlijn nodig om veters te knopen.”

