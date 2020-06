Exclusief voor abonnees

Marc Van Ranst over zijn opvallend Twitter-gebruik: “Ik daag u uit een voorbeeld te geven van een vileine tweet”

Stefan Vanderstraeten

12 juni 2020

11u21

“Het is dat of fitness”, verklaart Marc Van Ranst zelf zijn opvallende uitlaatklep. Gelukkig koos hij niet voor de gym, want als hij met dezelfde verbetenheid gewichten zou hanteren als waarmee hij tweets afvuurt — 17.700 (!) sinds januari 2012 — zouden zijn tegenstanders pas helemaal hun tanden stukbijten op de bekendste viroloog/beruchtste twitteraar van het land: “Ik zal nooit zwijgen.”