Marc Van Ranst, Lieven Scheire en Stef Vanlee geven antwoord op de 10 meest gegoogelde vragen over corona LH

07 april 2020

14u04 14 Het coronavirus blijft voor vragen zorgen bij veel mensen. Die vragen tikken we allemaal massaal in in Google. Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe van Qmusic laten daarom in een podcast viroloog Marc Van Ranst, tv-gezicht Lieven Scheire en ‘Dertigers’- en ‘Familie’-acteur Stef Vanlee, die ook verpleger is op de spoedafdeling van het Antwerpse Jan Palfijnziekenhuis, de 10 meest gegoogelde vragen over het coronavirus beantwoorden.



Wat is het coronavirus?

Van Ranst: “Een coronavirus is een virus dat verschillende diersoorten en mensen kan infecteren. Sommige coronavirussen kunnen overdragen worden tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken, waaronder SARS-CoV-2. Wanneer dierlijke coronavirussen evolueren, mensen besmetten en zich verder verspreiden onder mensen, kan dit leiden tot uitbraken zoals MERS-CoV en SARS. SARS was een eerste wake-upcall in 2003, daarna kwam in 2012 MERS. Sindsdien weten we dat het coronavirus ook ernstige aandoeningen kan veroorzaken. Het nieuwe coronavirus lijkt erg op SARS, maar het is sneller overdraagbaar en dodelijker.”

Hoe raak je besmet?

Van Ranst: “Je krijgt een virus van iemand die het virus al heeft. Wie virusdruppeltjes - die in de lucht terechtkomen als een besmet persoon hoest of niest - via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. De hoeveelheid druppeltjes is bij dit nieuwe coronavirus is zeer hoog. Het virus overleeft in ideale omstandigheden een paar uur op gladde oppervlakken en materialen. Het is dus belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.”

Waar komt het coronavirus vandaan?

Scheire: “Geografisch zo goed als zeker in de Chinese miljoenenstad Wuhan. SARS-CoV-2 is zo goed als zeker een zoönose, een virus dat al bestond bij een andere diersoort en is ‘overgesprongen’ naar de mens. Zoiets gebeurt om de zoveel jaar, zoals eerder bij HIV, ebola en SARS gebeurde. Wetenschappers achten de kans groot dat het nieuwe coronavirus van vleermuizen is ‘overgesprongen’ naar de mens. Het nieuwe coronavirus is een ademhalingsvirus dat zich verspreidt in de longen.”

Waar kan het virus niet tegen?

Scheire: “Tegen zeep. Het coronavirus ziet eruit als een stekelig bolletje en daarin zitten veel vetverbindingen. Als er zeep bijkomt, verscheurt het en daardoor is het zo belangrijk om de handen grondig te wassen met zeep. Er wordt nog onderzocht waar het nog niet tegen bestand is. Maar over temperatuur en luchtvochtigheid is nog veel te weinig bekend.”

Hoe genees je van het coronavirus?

Vanlee: “Er zijn twee manieren: ofwel met medische ondersteuning, ofwel zonder. Corona is een soort griep, er bestaat dus geen medicatie voor. Het lichaam moet zelf recupereren. Hoelang je ziek bent, is afhankelijk van de symptomen. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen met ernstigere klachten, die in het ziekenhuis worden opgenomen, hebben meestal meer tijd nodig om te herstellen (soms weken).”

Welk mondmasker kan helpen tegen corona?

Vanlee: “Er zijn twee soorten maskers. Ten eerste zijn er de chirurgische mondmaskers die voorkomen dat je andere mensen kan ziek maken, deze maskers filteren de lucht die je inademt niet. Daarnaast zijn er de ademhalingbeschermingsmaskers. De afkorting FFP daarbij staat voor Filtering Facepiece Particals en wordt gevolgd door een cijfer: 1, 2 en 3. FFP2 houdt al 94 procent van alle stofdeeltjes tegen, FFP3-maskers zijn nog een tikkeltje beter. Maar alle mondmaskers moeten op correcte manier gedragen worden. Ze geven een vals gevoel van veiligheid.”

Waarom kunnen we ons niet laten vaccineren?

Vanlee: “Er is nog geen vaccin. Dat moet nog gemaakt worden. Maar nadien moet het nog getest worden op veiligheid én moet het in miljoenen dosissen gemaakt worden. Ook dat vergt véél tijd. Bij corona wil men dat proberen zo snel mogelijk te doen, maar ook dan heb je ook al 18 maanden nodig.”

Waarom was Italië het eerste land waar het is losgebarsten?

Van Ranst: “Italië verbrak als een van de eerste Europese landen alle contact met China, toch is het virus er onder de rader snel verspreid. De kans is dus groot dat de verspreiding al aan het gebeuren was toen de strenge maatregelen getroffen waren. Hoe gaat dat plots zo snel? Daarvoor is zelfs geen ‘superverspreider’ nodig, één persoon is voldoende om twee andere personen te infecteren.”

Wat betekent pandemie?

Van Ranst: “’Pan-’ staat vooral overal, ‘-demie’ staat voor demos, het volk dus. Een epidemie slaat op iets dat aanwezig is onder het volk, een pandemie is dus een wereldwijde epidemie. Bij het gebruik van het woord ‘pandemie’ gaan mensen er sneller aandacht voor hebben, daarom hebben we bewust die term gebruikt in de krokusvakantie. Op 11 maart heeft de WHO het coronavirus uitgeroepen tot pandemie.”

Hoelang duurt het coronavirus nog?

Van Ranst: “Het aantal doden kan nog altijd oplopen, vooral door de stijgingen in woonzorgcentra. Bepaalde maatregelen gaan ook nog lang duren zoals bijvoorbeeld het verbod op buitenlandse reizen of grote festivals, het kan nog ettelijke maanden duren vooraleer die opnieuw kunnen doorgaan. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die we nooit meer zullen doen, zoals zieke kinderen naar grootouders brengen. Ook zullen we, zoals nu al in Japan het geval is, een mondmasker dragen wanneer we ziek zijn. Bepaalde crisissen veranderen maatschappijen, kijk maar naar hoe telewerken geïntegreerd geraakt is.”

