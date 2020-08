Marc Van Ranst legt uit: waarom vleesverwerkende bedrijven zulke coronaverspreiders zijn Lieze Vermeylen

07 augustus 2020

11u34 1 Donderdag bleek al dat minstens 70 werknemers van firma Westvlees besmet waren. Ook in Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren er al uitbraken in vleesbedrijven. Maar hoe komt het dat het coronavirus zo goed gedijt in die bedrijven?



“Minstens 70 besmette werknemers in firma Westvlees; dat is in één bedrijf, dat is één incident. Maar men moet wel opletten. Het is niet de eerste keer dat we in Europa zulke incidenten tegenkomen in bedrijven waar men koelruimtes heeft”, stelt viroloog Marc Van Ranst.

“Vaak werkt men in die bedrijven met mensen die niet altijd in even comfortabele omstandigheden leven, die vaak met meerdere arbeiders samenleven. En daarnaast heb je het effect van de koelruimtes en de soms minder goede ventilatie van die ruimtes. Die omstandigheden samen zorgen ervoor dat zulke bedrijven blijkbaar toch wat gevoeliger zijn voor een Covid-19-uitbraak.”