Marc Van Ranst krijgt politiebescherming na dreiging uit extreemrechtse hoek

Tom Windey

16 juli 2020

11u08

Bron: De Morgen

Marc Van Ranst krijgt sinds kort politiebescherming. Al enkele weken rijdt er een politieauto rond de woning van de viroloog in Willebroek. Dat meldt De Morgen. De politie had informatie over ‘enkele tastbare plannen’ van extreemrechtse sympathisanten, bevestigt Van Ranst aan Techmag.