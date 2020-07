Marc Van Ranst krijgt politiebescherming na dreiging uit extreemrechtse hoek Magali De Reu HAA

16 juli 2020

11u08

Bron: De Morgen 456 Viroloog Marc Van Ranst krijgt sinds kort politiebescherming. Al enkele weken rijdt er een politieauto rond zijn woning in Willebroek. De politie had informatie over ‘enkele tastbare plannen’ van extreemrechtse sympathisanten. Dat vertelt Van Ranst aan Techmag, de interviewreeks van blogster Magali De Reu, waar De Morgen over bericht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Om het uur komt de politie langs”, zegt de viroloog in het interview dat op YouTube verscheen. Zo’n drie weken geleden ging de politiebescherming van start. “Toen waren er blijkbaar tastbare plannen waar de politie van op de hoogte was.” Het aanbod om een patrouille aan zijn woning te parkeren, sloeg Van Ranst af. Sindsdien surveilleert de politie op gezette tijden in de buurt van zijn woning in Willebroek, in de provincie Antwerpen, aldus de viroloog.

De lokale politie Mechelen-Willebroek zegt tegenover De Morgen “dergelijke informatie niet te mogen delen”. Zelf bevestigt Van Ranst in het interview dat de dreiging uit extreemrechtse hoek komt. “Ik volg extreemrechts al meer dan dertig jaar, en ja dat komt uit die hoek. Maar ik weet ook dat het veel geblaat en weinig wol is.” Schrik heeft de viroloog naar eigen zeggen niet.



Van Ranst is een van de leidende virologen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus in ons land, maar bij velen ligt hij niet in de bovenste schuif. Hoe gaat hij daarmee om? “Wanneer er dingen gebeuren, moet je dat voorspellen. Ik heb dat gedaan en dan geeft mij dat geen slecht gevoel.” Kritiek komt er sowieso altijd, weet de viroloog. “Dat is de prijs die je betaalt.” Zijn gezin - Van Ranst heeft een vrouw en zoon - “is dat gewoon”.

“Het interesseert mij niet of ik een zondebok ben. Mij interesseert wat we kunnen doen om de gezondheid van zoveel mogelijk mensen te kunnen bevorderen.”

De viroloog kweekte naar eigen zeggen dan wel een dik vel, feit is dat het op sociale media vaak botst tussen Van Ranst en figuren uit extreemrechtse hoek. “Pas op, ik negeer toch 99 procent”, zegt hij hierover. Maar soms “vergt niet reageren meer energie dan wel reageren”.

Lees ook:

Intimi over de felheid van Van Ranst op Twitter: “Als hij het nodig vindt om te provoceren, zal hij het niet laten. Het is meer strategie dan emotie” (+)

“Als kind vertrouwden mensen hem al, en hij kon het toen ook al goed uitleggen” - Op zoek naar de roots en de jeugdjaren van viroloog Marc Van Ranst (+)

De jonge jaren van Van Ranst: “Hij moest niet veel moeite doen om de interesse van vrouwen te wekken” (+)