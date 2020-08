Exclusief voor abonnees

Marc Van Ranst kijkt naar de Ronde van Vlaams-Brabant en ziet dat het goed is: “Laat de klassiekers maar komen. Als het overal zó kan, is het coronaproof”

Sven Spoormakers

05 augustus 2020

20u17

“Laat de koers maar komen: als het zo kan, is het coronaproof”, zegt Marc Van Ranst. Hij was vandaag een aandachtige toeschouwer in de Ronde van Vlaams-Brabant - een testcase voor de échte klassiekers later dit jaar. En wat hij daar zag, heeft hem blij gemaakt: “Mensen, ook de toeschouwers, weten dat ze best een masker opzetten: anders komt àlles in het gedrang.”