Marc Van Ranst heeft eigen naamgebaar: “Het groeit uit de dovengemeenschap zelf” Joris Malfroot

18 april 2020

19u13 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Sinds kort heeft viroloog Marc Van Ranst een eigen gebaar. Verrassend of niet, het verwijst naar zijn truien met een V-hals die hij vaak draagt. Ook Steven Van Gucht heeft een eigen naamgebaar gekregen. Dat verwijst naar een litteken aan zijn onderlip.

Serge Vlerick is dove tolk bij de persconferenties van het Nationaal Crisiscentrum. Hij is één van de tolken die de woorden van de virologen naar Vlaamse Gebarentaal vertaalt. Sinds kort is het iets makkelijker om de namen te tolken, want figuren zoals Marc Van Ranst en Steven Van Gucht hebben een eigen naamgebaar gekregen.

“Wanneer personen geen naamgebaar hebben, spellen we de volledige naam. Dat is heel lastig en het kost bovendien vaak te veel tijd. Daarom ontstaan vanuit de dovengemeenschap vaak ideeën om iemand een naamgebaar te geven”, zegt Serge. Die gebaren ontstaan op basis van een uiterlijk kenmerk of een karaktertrek. Er wordt vaak gecommuniceerd via Facebook.

Vanaf nu legt de tolk zijn of haar duim onder de onderlip en maakt daarbij een neerwaartse beweging. Het is een verwijzing naar het litteken van viroloog Steven Van Gucht. “Een naamgebaar kan soms gevoelig liggen. Daarom vragen we altijd aan de persoon in kwestie of dat gebaar oké is voor hem of haar. Steven Van Gucht was heel blij dat hij een naamgebaar kreeg. Hij had er absoluut geen probleem mee”, aldus Serge.

Toch krijgt niet iedereen een naamgebaar. Serge Vlerick: “Er zijn geen richtlijnen vanaf wanneer iemand een gebaar krijgt. Soms gebeurt dat heel snel, soms gebeurt het niet. In dit geval was het heel lastig omdat de namen zo vaak voorkomen. Bij andere bekende personen, die af en toe in de actualiteit verschijnen, gebruiken we de initialen of het beroep van die persoon.”

Bovendien is het naamgebaar van een persoon definitief. “Ook als Marc Van Ranst binnenkort geen truien met een V-hals meer zou dragen, zal zijn naamgebaar hetzelfde blijven”, aldus Serge.