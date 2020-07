Marc Van Ranst: “Er zal nog meer negatief reisadvies volgen voor België” KVDS

29 juli 2020

12u49 70 Viroloog Marc Van Ranst is ervan overtuigd dat nog meer landen een negatief reisadvies zullen geven voor België als gevolg van de opstoot in onze coronacijfers. Ze zullen hun onderdanen afraden om naar (delen van) ons land te reizen of hen vragen om daarna in quarantaine te gaan. Dinsdag gaf de Nederlandse regering een code oranje aan de provincie Antwerpen en eind deze week zou Noorwegen volgen, met een code rood voor ons hele land.



Met de code oranje raadt de Nederlandse regering haar onderdanen af om naar de provincie Antwerpen te reizen, tenzij het strikt noodzakelijk is. Wie toch nog naar Antwerpen trekt om te shoppen of voor een weekendje weg, krijgt het dringende advies om daarna thuis twee weken in quarantaine te gaan. Litouwen, Letland en Estland leggen iedereen die vanuit België het land binnenkomt sinds maandag ook een verplichte quarantaine op. En Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk zouden overwegen om de maatregel eind deze week in te voeren.

Oranje of rood

Terecht, volgens viroloog Marc Van Ranst. “Landen die in dezelfde situatie zitten als wij, zouden wij ook oranje of rood kleuren”, zegt hij. “Antwerpen waarschijnlijk rood, de rest van het land oranje. Wanneer wij zulke maatregelen opleggen aan andere landen, is het ook heel normaal dat andere landen negatieve reisadviezen opleggen voor ons land. Mocht België in het buitenland liggen, dan deden we net hetzelfde.”





Of er nog landen zullen volgen die hun reisadvies strenger zullen maken voor België? “Zonder enige twijfel”, aldus Van Ranst. “Alles hangt af van welke drempel men hanteert. We zitten op dit moment aan 31,7 positieve tests per 100.000 inwoners over de laatste week. Voor een deel komt dat doordat we heel goed testen. Die cijfers worden nu ook een politiek gegeven. Sommige landen zoals België rapporteren de cijfers zoals ze zijn. Andere gaan er misschien politiek wat voorzichtiger mee om, omdat toerisme voor hen belangrijker is en ze dat toerisme niet willen schaden.”

Maar dat er nog negatief reisadvies zal volgen, is heel duidelijk, zo klinkt het. “Elk land heeft een andere drempel en een ander algoritme om een land te beschouwen als gevaarlijk. Vaak werkt dat wel in twee richtingen. Landen waarvoor je zelf een negatief reisadvies hebt gegeven, gaan een beetje nauwkeuriger kijken en je misschien ook wat sneller op hun eigen lijst zetten. Behalve een wetenschappelijk gegeven, wordt het dus ook een diplomatiek en politiek gegeven.”

