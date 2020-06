Marc Van Ranst en Erika Vlieghe voeren net voor Veiligheidsraad de druk op: “Mondmaskers zouden verplicht moeten worden in winkels” TT

22 juni 2020

Bron: Belga, Twitter 166 “Ik ben voorstander om mondmaskers te verplichten in de warenhuizen/winkels.” Dat zegt viroloog Marc Van Ranst op Twitter. Op drukke plaatsen waar afstand bewaren moeilijk is, zijn ze enkel “sterk aangeraden”, maar “dat werkt duidelijk niet”, zegt Van Ranst. Ook infectiologe Erika Vlieghe, de voorzitster van de GEES, de expertengroep de regering bijstaat in het bepalen van de exit-strategie, hamert op het belang van mondmaskers.

Woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bij elkaar. Op de agenda staan de mogelijke heropening van zwembaden, casino’s en receptiezalen vanaf 1 juli, en de hervatting van cultuuractiviteiten met publiek.

Maar de kans is groot dat de toppolitici onder leiding van premier Sophie WIlmès (MR) het ook zullen hebben over de gebeurtenissen van afgelopen weekend, met onder andere een druk bijgewoonde samenscholing op het Flageyplein in Elsene, waar honderden feestvierders samentroepten na de verplichte sluiting van de cafés om 1 uur. Mondmaskers waren nergens te zien, afstand werd niet gehouden. Verschillende experten trokken meteen aan de alarmbel, aangezien het virus nog lang niet is verdwenen in ons land en zich op zulke clandestiene bijeenkomsten snel kan verspreiden.

“We krijgen de indruk dat we de vrijheid hebben herwonnen, maar mensen moeten beseffen dat niet alle vrijheden terug zijn”, aldus professor Erika Vlieghe. “Wat nu als ‘het nieuwe normaal’ wordt beschouwd, is misschien niet fijn, maar iedereen moet zich er wel aan houden.

Mondmaskers verplichten?

Volgens Vlieghe moet blijven geïnformeerd worden over de risico’s en over de maatregelen die moeten worden nageleefd. Zelf hamert ze op het belang van mondmaskers. “In de supermarkt ben ik vaak de enige met een mondmasker. Ik draag het bijna als statement. Ook dat moet een deel zijn van de communicatie: maskers hebben absoluut hun belang. We hebben er nu allemaal wel een, laten we het dan ook gebruiken.”

Ook viroloog Marc Van Ranst sluit zich bij dat punt van de mondmaskers aan. “In deze exitfase wordt de drukte in de warenhuizen en winkels geleidelijk groter, en het is niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden”, zegt hij. “Ik ben voorstander om mondmaskers te verplichten in de warenhuizen/winkels. ‘Sterk aangeraden’ werkt duidelijk niet.” Momenteel zijn mondmaskers enkel op het openbaar vervoer en bijvoorbeeld bij de kapper verplicht.

Vanmiddag voerde Bulgarije de mondmaskerplicht in gesloten ruimtes opnieuw in in heel het land, na de eerdere afschaffing half juni. De overheid hoopte op zelfdiscipline bij de bevolking, maar die nam de sociale afstandsregel niet altijd in acht.



