Marc Van Ranst: "Curve moet lager, zodat aanloop naar derde golf langer is"

29 juli 2020

20u48

Bron: VTM Nieuws 12 Er zullen waarschijnlijk nog golven volgen voordat er een vaccin is tegen het nieuwe coronavirus. Daarvoor heeft viroloog Marc Van Ranst gewaarschuwd in VTM Nieuws.



Het is een utopie te geloven dat er nog dit jaar voor iedereen een vaccin komt tegen SARS-CoV-2. “Dat is te optimistisch”, zegt Van Ranst. Een “veralgemeende vaccinatie” zit er volgens de viroloog dit jaar niet meer in. “Daar is te weinig tijd voor.”

Het belangrijkste is nu dat de curve omlaag gaat en de coronatabellen gunstigere cijfers tonen. De curve moet ook dieper zakken dan de vorige keer. “Zodanig dat we de tijd tussen twee golven wat langer kunnen maken”, legt Van Ranst uit.





Er zullen waarschijnlijk nog golven volgen voordat er een vaccin is tegen het virus. “We gaan dan telkens ongeveer dezelfde stappen doorlopen”, voorspelt de professor.

Ook de huidige cijfers zullen uiteindelijk weer zakken. “Maar de curve moet wel dieper gaan dan de vorige keer. Zodanig dat we de tijdspanne tussen twee golven wat langer kunnen houden, zodat iedereen een adempauze kan hebben.” De vorige adempauze (na de eerste golf, nvdr.) was gewoon te kort, aldus de viroloog.

