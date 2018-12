Marc Van Peel (CD&V) over N-VA: “Dat is een deftige, rechtse partij, zei ik toen. Dat ga ik niet meer doen” redactie

16 december 2018

09u29

Bron: De Zondag 0 Antwerps havenschepen Marc Van Peel (CD&V) is niet van plan om N-VA nog langer te verdedigen. Dat zegt hij in een interview in De Zondag. “N-VA gaat wel heel ver in het proberen bij zich houden van kiezers die aan Vlaams Belang denken.”

De CD&V-coryfee gaat na 18 jaar als schepen en ruim 30 jaar in de politiek op pensioen. Hij blikt terug op zijn carrière en heeft het ook over N-VA, de partij waar hij de afgelopen jaar Antwerpen mee bestuurde. Hij is niet te spreken over de recente koers van de Vlaams-nationalisten, zegt Van Peel.

“Migratie ís een debat waard. Maar de manier waarop N-VA dat aanpakt, neen, dat kan niet”, klinkt het. “Ze paait mensen die niet genoeg hebben, of die dat vinden, door te wijzen naar de vreemdeling. Ze jaagt mensen angst aan.”

‘N-VA paait mensen die niet genoeg hebben, of die dat vinden, door te wijzen naar de vreemdeling’

Voor van Peel was de N-VA-mediacampagne over het VN-migratiepact de druppel: “Vroeger verdedigde ik N-VA altijd tegen mensen die zeiden dat dat een extreemrechtse partij is zoals Vlaams Belang. Dat is een deftige, rechtse partij, zei ik toen. Dat ga ik niet meer doen.”

N-VA gelijkstellen met Vlaams Belang gaat Van Peel te ver, “maar N-VA gaat wel heel ver in het proberen bij zich houden van kiezers die aan Vlaams Belang denken”.