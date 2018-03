Marc Van Peel (CD&V) houdt politiek voor bekeken en komt niet meer op in Antwerpen RVL Philippe Truyts

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 31 De Antwerpse havenschepen Marc Van Peel (CD&V) zet eind dit jaar een punt achter zijn politieke loopbaan. Dat maakte hij vanmiddag zelf bekend. Van Peel zal in oktober niet opkomen bij CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen.

Van Peel is 68 en vindt het welletjes na een rijke carrière. Zo zetelt hij inmiddels al dertig jaar in de gemeenteraad en is hij in het huidige stadsbestuur ook de langstzittende schepen. In 2001 werd hij schepen voor Personeelszaken. Zes jaar later verhuisde hij naar het Havenhuis.

Ook nationaal speelde Van Peel een belangrijke rol. Eind jaren ’90 was hij een tijdlang CVP-partijvoorzitter. Hij zetelde ook in het Vlaams parlement, de Kamer en de Senaat. Na 2007 verdween hij uit de nationale politiek.

"Er bestaat geen twijfel over het succes van zijn werk als havenschepen, wanneer je kijkt naar het prachtige nieuwe Havenhuis en de mooie groeicijfers van de haven", zegt vicepremier en Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters.

Van Peel had naar eigen zeggen bij de bekendmaking van de komst van Peeters naar Antwerpen al intern aangegeven dat hij geen mandaat meer nastreefde in de volgende legislatuur. "We zijn dan samen tot de conclusie gekomen dat dit de beste manier is om afscheid te nemen", zegt hij. "In het eerste jaar van de volgende legislatuur word ik 70, ik wil niet zoals sommige andere collega's de legislatuur te veel doen. Ik zal de partij op andere manieren steunen."