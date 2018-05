Marc Leemans (57) uit Herentals vermist mvdb

31 mei 2018

15u44 0 Politie en parket vragen uit te kijken naar de 57-jarige Marc Leemans uit Herentals. Hij werd op dinsdag 29 mei 2018 omstreeks 17.30 uur voor het laatst gezien aan zijn woning in de Koppelandstraat in Herentals.

Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Leemans is 1m95 lang en slank. Hij heeft blauw/grijze ogen en grijs kortgeschoren haar. Hij draagt een bril. Hij droeg op de dag van zijn verdwijning vermoedelijk een blauwe jeansbroek en een geruit hemd.

Hebt u Marc Leemans nog gezien of u weet waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30300 of via opsporingen@police.belgium.eu.