Marc Descheemaecker (De Lijn): "Onderzoek naar Tom Meeuws gaat over veel meer dan enkel opknippen van facturen" KVE TK

29 maart 2018

07u30

Bron: VTM Nieuws, Newsmonkey 353 Het gerechtelijk onderzoek naar de Antwerpse sp.a-voorzitter Tom Meeuws gaat over meer dan enkel het opknippen van facturen. "Dat is een technisch elementje in de hele zaak", vertelde Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, aan VTM Nieuws. Newsmonkey kreeg ondertussen inzage in een deel van het mailverkeer tussen Meeuws en het cultuurhuis, waaruit blijkt hoe de man te werk ging.

Begin dit jaar raakte bekend dat Meeuws in 2015 ontslagen werd als directeur bij de vervoermaatschappij, nadat hij een opdracht van 664.000 euro had toegekend aan vzw De Roma zonder aanbesteding. De heisa over de affaire betekende het einde van het kartel met Groen. De Lijn heeft nu zelf aangifte gedaan, waarop het parket een onderzoek is gestart.

“We hebben aangifte gedaan van een mogelijke strafrechtelijke inbreuk van Tom Meeuws”, verklaarde Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn gisteravond aan VTM Nieuws. “In zijn uitspraken die hij eerder dit jaar aan de pers deed, zijn nieuwe elementen naar boven gekomen. En we zijn verplicht om die te laten onderzoeken.” Het gerecht zal contracten en betaalde facturen tussen De Lijn en de Roma, tussen 2013 en 2015, verder analyseren.

Dat werd vanochtend bevestigd door Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur bij De Lijn, die zei dat het onderzoek naar Meeuws gaat over meer dan enkel het opknippen van facturen. "We hebben melding gemaakt van verschillende dossiers", aldus Descheemaecker. "Met grote verbazing hebben we begin dit jaar kennis genomen van kranteninterviews waarin Meeuws geen heel realistische kijk op de zaken schetste. Hij dreigde ook met klachten tegen De Lijn, wat ons toen sterk verbaasde omdat hij zelf de feiten gepleegd heeft."

Ik kan alleen maar melden dat we melding gemaakt hebben van strafrechtelijk vervolgbare feiten", zei Descheemaecker. De kwalificaties van de feiten gaan, volgens Descheemaecker, over het niet respecteren van de wet op overheidsopdrachten en oneigenlijk gebruik van vennootschappen. Het parket liet gisteren al weten dat het onderzoek nog in een beginfase zit.

Meer details over de feiten gaf Descheemaecker niet, al zei hij wel nog dat de feiten zich voornamelijk in 2014 hebben voorgedaan. In maart 2015 werd Meeuws' contract als Antwerps directeur bij De Lijn in onderling overleg stopgezet. Dat de mails net nu uitlekken, in de aanloop naar de verkiezingen, is volgens Descheemaecker (N-VA) puur toeval. "Daar heeft De Lijn niets mee te maken."

Gelekte mails

Nieuwswebsite Newsmonkey kon de hand leggen op enkele mails waaruit blijkt dat hij zelf facturen heeft opgesplitst om de financiële controle te omzeilen. Meeuws stapte meteen naar cultuurhuis De Roma om een feest te organiseren voor de opening van een nieuwe tramlijn, terwijl daarvoor een openbare aanbesteding had moeten uitgeschreven worden.

Uit een mail van september 2014 blijkt dat het project al heel concreet op tafel ligt, meldt Newsmonkey. "Bedankt voor de duidelijke budgetten van donderdag", zo schrijft de artistieke leider Steven Warmenbol van De Roma aan Meeuws. "Kan je ons nog even bevestigen dat het wel degelijk om een budget gaat van 200.000 euro voor 2014 (dat kan overgedragen worden) en 200.000 euro voor 2015?"

Op 16 oktober 2014 volgt een opmerkelijke mail van Meeuws: "Steven, stuur jij al pro-formafactuur? Dan maken wij de bestelbon." De wereld op zijn kop, zo lijkt het wel. De Roma stelt diezelfde dag voor om een factuur van 145.000 euro over te maken.

Op 3 november mailt Tom Meeuws: "Steven, na intern overleg nieuw voorstel en graag 2 facturen dit jaar." Zo 'knipt' Meeuws de factuur in twee zodat er geen financiële controle plaatsvindt. De sp.a-politicus heeft altijd verklaard dat er van gesjoemel geen sprake is en zijn bewering op 14 maart tijdens een gesprek met De Morgen klinkt nu dan ook zeer vreemd : "Ik heb de persoon die achter mijn rug bij De Lijn de facturen opsplitste niet buitengegooid."

Geen nieuwe info

Volgens Newsmonkey reageert sp.a ontkennend na het uitlekken van de mails. De partij verwijst naar het contract met De Roma "dat niet is opgedeeld maar in schijven betaald". "Er zijn fouten gemaakt, dat contesteren wij niet, maar dit is daarbij geen nieuwe info", zo zegt de woordvoerder.

Kersvers Antwerps sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels wist “absoluut niet” van een gerechtelijk onderzoek naar haar voorzitter, zei ze gisteravond in Terzake.

Jinnih Beels en Tom Meeuws stelden uitgerekend gisteren de Antwerpse sp.a-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Zij prijkt daarbij helemaal bovenaan, Meeuws volgt op plaats twee. Beels verklaarde gisteren nog achter Meeuws te blijven staan.