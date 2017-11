Wout Bru is drie maanden aan het koken in Durbuy. In Le Sanglier Des Ardennes stroomt het volk stilaan toe zoals het deed in zijn restaurant in de Provence. Het is zijn goeie vriend Marc Coucke die hem de kans heeft gegeven om weer de oude te worden. "Marc zei mij: 'Ge zijt uw talent aan het vergooien', en hij had gelijk." Lees het volledige interview met Bru en Coucke in onze pluszone.