Marc Coucke steekt 30 miljoen in viersterrenhotel in Durbuy en dat gaat er zo uitzien KVDS

16 december 2018

10u25 0 Durbuy wordt binnenkort nog een beetje meer Marc Coucke-land. Samen met zijn zakenpartner Bart Maerten investeert de ondernemer 30 miljoen in de bouw van een viersterrenhotel in het bekende toeristische plaatsje in de provincie Luxemburg. En er zijn beelden van hoe dat er gaat uitzien.

Coucke heeft in het dorpje al een restaurant, een hotel, een camping en een avonturenpark. Dit najaar verwierf hij samen met Maerten ook twee golfclubs in de buurt van Durbuy: Golf de Durbuy in Barvaux en Five Nations in Méan. Bij die laatste hoort ook een hotel met 35 kamers.

Le Sanglier

Begin vorig jaar kochten de twee hotel-restaurant Le Sanglier des Ardennes. Onder meer de ingang en de keuken werden al vernieuwd en intussen roert chef Wout Bru er in de potten. Vanaf volgende maand zal tegenover Le Sanglier een gloednieuw viersterrenhotel verrijzen.





“We beginnen met de bouw in januari en willen in november volgend jaar alles achter de rug hebben, om klaar te zijn voor het volgende hoogseizoen in de winter”, aldus Bart Maerten in een interview met de Franstalige krant L’Echo.

De gebouwen zullen via een ondergrondse tunnel met elkaar verbonden zijn. Coucke en Maerten willen in totaal een honderdtal kamers op de site, drie restaurants, zes vergaderzalen en een volledig gerenoveerd wellnesscentrum. Er worden ook een grote binnentuin en dito terras aangelegd. Er moet ook een zwembad gebouwd worden met een prachtig uitzicht over het omliggende landschap.

Beelden van hoe het er allemaal uit moet gaan zien, werden intussen gedeeld door het architectenbureau Atelier 47, dat de plannen ontwierp. (lees hieronder verder)

En de dromen zijn nog niet op. Maerten onthult in L’Echo dat ze aan de achterkant van de site nog een kabelbaan willen bouwen. Ze hebben al bijna alle nodige gronden verworven. En in 2020 willen de organisatoren van de Zoute Grand Prix een tweede Grand Prix organiseren in Durbuy.

Museum

Coucke wil verder ook graag een museum voor hedendaagse kunst uit de grond stampen in het dorpje. Daar zou hij zijn grote kunstcollectie van de Franse avant-gardistische kunstenaar Marcel Duchamp willen tonen aan het publiek.