Marc Coucke koopt twee golfclubs in buurt van Durbuy

18 augustus 2018

11u31

Bron: De Tijd 4 Ondernemer Marc Coucke staat op het punt om in de buurt van Durbuy in de Ardennen twee golfclubs over te nemen. "De deal is getekend, maar nog niet geclosed", zegt Coucke in de krant De Tijd .

Het gaat volgens de krant over de golfbaan van Durbuy in Barvaux-sur-Ourthe en die van Five Nations in het nabijgelegen Méan. Beide clubs beschikken over 18 holes, en die van Méan beschikt ook over een hotel met 35 kamers. Er zou al een akkoord over de deal, maar de financiering is nog niet helemaal rond.

Het lijkt er dus op dat het piepkleine Durbuy in de provincie Luxemburg nog verder omgevormd wordt tot 'Couckeville'. De flamboyante Oost-Vlaming beschikt in het dorpje immers ook al over een restaurant, een hotel, een camping en een avonturenpark. Sinds de verkoop van Omega Pharma aan het Amerikaanse Perrigo investeerde Coucke volop in toeristische attracties in het Luxemburgse dorp.

Bovendien wil hij er graag ook nog een museum voor hedendaagse kunst openen. Daar zou de miljardair zijn grote collectie kunstwerken van de Franse avant-gardistische kunstenaar Marcel Duchamp willen tonen.