Marc Bossuyt: “Illegaal verblijf vervolgen zou een prioriteit moeten zijn” RL

11 september 2020

04u20

Bron: Belga 1 De commissie-Bossuyt wil dat illegaliteit wordt vervolgd en stelt voor de straf op te trekken tot één jaar, zodat een sans-papiers kan worden aangehouden. Het voorstel moet de impasse rond de wet op de woonstbetredingen doorbreken. Dat schrijft De Standaard vrijdag.

"Het is niet ernstig dat iemand die illegaal in het land verblijft en de deur voor de politie opendoet, kan weigeren om hen binnen te laten. Een oplossing hiervoor is onontbeerlijk voor een efficiënt terugkeerbeleid", zegt Marc Bossuyt.

Bossuyt is gewezen commissaris­-generaal voor de vluchtelingen en voormalig voorzitter van het Grondwettelijk Hof. In de nasleep van de opschudding over teruggestuurde Soedanezen kreeg hij twee jaar geleden de opdracht om het terugkeerbeleid te evalueren.

Volgens de vreemdelingenwet is illegaal verblijf al strafbaar met drie maanden cel Marc Bossuyt

Volgende dinsdag stelt hij het langverwachte eindverslag van zijn commissie in het parlement voor. Op een studiedag over huiszoekingen, woensdag, deed hij al één aanbeveling om uit de impasse te geraken rond de controversiële wet op de woonstbetredingen.

Het aanpassen van de strafmaat voor illegaal verblijf is de enige wetswijziging die nodig is, zegt Bossuyt. “Volgens de vreemdelingenwet is illegaal verblijf al strafbaar met drie maanden cel. Maar opdat een onderzoeksrechter een persoon in illegaal verblijf ook ­gerechtelijk kan aanhouden, moet die strafmaat maximaal één jaar zijn.” Het was de vereniging van ­onderzoeksrechters die Bossuyt daarop wees. “Dit moet ernstig worden onderzocht”, zegt hij.

Lees ook:

Eerste beslissing Vivaldi-coalitie: Wilmès gaat door tot 1 oktober (+)

Dokters van de Wereld bereidt zich voor op tweede golf: “Vertrouwensband is cruciaal bij daklozen” (+)

Nieuwe migratieplannen EU: “Wie onze bescherming niet verdient, sturen we zelf terug”

Antwerpse fotografe op eerste rij bij nakende corona-uitbraak vluchtelingenkamp Lesbos: “Social distancing? Onmogelijk” (+)