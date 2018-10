Marathonoverleg tussen De Wever en sp.a afgelopen na 3,5 uur vergaderen TT

25 oktober 2018

16u38

Bron: Belga 0 In Antwerpen hebben de sp.a-kopstukken een erg lang tweede gesprek gehad met formateur Bart De Wever (N-VA). “We hebben lang doorgepraat over hoe we in Antwerpen geruster kunnen samenleven”, zei lijsttrekker Jinnih Beels na afloop. Morgen volgt Groen als laatste partij in de tweede ronde van de informatiegesprekken van De Wever.

Meer dan drie uur en een half waren Jinnih Beels, Tom Meeuws en Yasmine Kherbache op visite in het kantoor van De Wever. Net zoals bij het eerste informatieve gesprek, liet Beels achteraf amper in haar kaarten kijken. “Het was een lange vergadering. We hebben grondig overlegd over zaken als sociaal beleid, onderwijs en mobiliteit.”

Of er een mogelijkheid is om samen met N-VA in zee te gaan voor de komende legislatuur in Antwerpen, blijft hoogst onzeker. “We verschillen op heel veel punten”, zegt Beels. “Ons standpunt is hetzelfde als voor de verkiezingen: we willen dat het anders gaat in de stad.” Details over een eventuele voortzetting van de gesprekken zijn er ook niet.

Eerder deze week kwamen Open Vld en CD&V al langs. PVDA en Vlaams Belang waren niet meer uitgenodigd voor de tweede gespreksronde.