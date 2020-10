Marathondebat over regeerverklaring: "Is dat hier een kleutertuin?" Fleur Mees

03 oktober 2020

07u00 0 Het debat over de regeerverklaring sleepte erg lang aan, gisteren: om 10 uur 's ochtends begonnen ze eraan en gisteravond laat was het nog steeds niet afgelopen. Premier Alexander De Croo (Open Vld) verloor af en toe zijn geduld. "Is dat hier een kleutertuin?”

De oppositie beukte in op de 'vaagheid' van het regeerakkoord: "Is dat minimumpensioen nu netto of bruto?" N-VA-fractieleider Peter De Roover noemde het een "glad marketingverhaal, dat uitblinkt in een flou artistique". Voor N-VA en VB was het akkoord rood-groen, de uiterst linkse PVDA-PTB vond het te liberaal. Aan één zeel trok de oppositie niet: meermaals ging het hard tegen hard tussen die drie partijen.

Ook premier De Croo liet zich niet onbetuigd, vooral toen Theo Francken (N-VA) het over "onrealistische bedragen"had bij de strijd tegen fiscale en sociale fraude. Dat loopt op tot 1 miljard euro in 2024, maar Francken had het over 2,3 miljard, dus alle jaren samengeteld. "Is dit hier een kleutertuin? Moet ik ervaren politici en ex-regeringsleden echt uitleggen dat je die bedragen niet cumulatief mag optellen?" Dat werd echter betwist door N-VA, en later op de avond bleek dat Francken wel degelijk gelijk had, iets wat De Croo erkende - "Ik wil correct zijn.”