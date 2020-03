Mantelzorgers vragen duidelijkheid rond quarantainemaatregelen: “Kakofonie aan regels en attesten is onhoudbaar” Pleidooi voor algemeen en rechtsgeldig attest of duidelijke communicatie HAA

31 maart 2020

12u09

Bron: Belga 4 Volgens mantelzorgorganisatie Steunpunt Mantelzorg en thuiszorgorganisatie i-mens heerst er nog te veel onduidelijkheid over wat een mantelzorger mag en kan doen. Om te voorkomen dat mantelzorgers door de politie worden tegengehouden, vragen de organisaties om een algemeen en rechtsgeldig attest, tenzij er duidelijk wordt gecommuniceerd over welke zorg en ondersteuning gegeven kan worden.

De organisaties merken op dat er op het terrein veel onduidelijkheid leeft tijdens de quarantainemaatregelen bij de mantelzorgers, maar ook bij instanties en voorzieningen zoals woonzorgcentra, assistentiewoningen, politie en gemeentes. "Mantelzorg is meer dan ooit belangrijk tijdens deze crisis. Heel veel mensen rekenen op de hulp van familie, vrienden en buren om deze periode door te komen", luidt het in een persbericht.

Wat doen mantelzorgers?

Mantelzorgers zorgen voor iemand die zorg en ondersteuning nodig heeft omwille van ouderdom, handicap, ziekte of psychische of andere kwetsbaarheid. Ze doen bijvoorbeeld boodschappen, brengen eten of gaan naar de apotheek. Volgens de overheidsrichtlijnen mag je je nog steeds verplaatsen om kwetsbare mensen te helpen. Maar de mantelzorgers vragen zich af wat ze moeten doen als de politie hen tegenhoudt, klinkt het. Op dit moment bestaat er geen attest of statuut dat mantelzorg bewijst.

"We zien dat sommige organisaties en zelfs gemeentes een eigen attest voor mantelzorgers maken. Goed bedoeld uiteraard, maar dat maakt de situatie complex. En zijn die documenten rechtsgeldig? Stoppen deze aan de gemeentegrens? Waar vragen we die aan? De kakofonie aan regels en attesten is onhoudbaar", zegt Naomi De Bruyne, coördinator van Steunpunt Mantelzorg.

Ook de politie moet duidelijke richtlijnen krijgen over wat mag en wat niet in het kader van mantelzorg Karin Van Mossevelde, algemeen directeur bij i-mens

Wat vragen de zorgorganisaties?

Steunpunt Mantelzorg en i-mens vragen daarom duidelijkheid voor mantelzorgers. "Ofwel komt er een algemeen en rechtsgeldig attest voor alle mantelzorgers, ongeacht of de zorgvrager thuis, in een woonzorgcentrum of over de gemeente- of zelfs landsgrenzen verblijft. Met een duidelijke definitie van wat we onder mantelzorg en essentiële hulp verstaan, zonder extra administratie voor mantelzorgers en met aandacht voor de diversiteit aan mantelzorgsituaties", zegt Karin Van Mossevelde, algemeen directeur bij i-mens.

"Ofwel is er geen attest voor mantelzorgers, maar wel duidelijke communicatie over welke zorg en ondersteuning gegeven kan en mag worden. Die communicatie moet dan door alle betrokken instanties en organisaties onderschreven en gevolgd worden. Ook de politie moet duidelijke richtlijnen krijgen over wat mag en wat niet in het kader van mantelzorg.”

Lees ook:

Dit doet Covid-19 met uw longen: een stand van zaken (+)

Amerikaanse inlichtingendienst voorspelde corona-epidemie al in 2008 tot in kleinste detail (+)