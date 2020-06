Mannenlichaam met kogelwonde aangetroffen in Henegouwen mvdb

02 juni 2020

13u07

Bron: Belga 0 Een wandelaar heeft gisteren het lichaam van een man gevonden langs een landweg in het Henegouwse Chièvres. Het parket van Bergen-Doornik gaat uit van een misdrijf. Er is nog niemand opgepakt.

De wandelaar ontdekte het lichaam van de dertiger rond 15 uur en verwittigde de politie. Een onderzoeksrechter, het parket en het laboratorium van de federale gerechtelijke politie van Bergen gingen ter plaatse. Bij een eerste onderzoek werd een kogelwonde aan het hoofd vastgesteld.



In de nacht van maandag op dinsdag werd een autopsie verricht. De hypothese van zelfmoord werd opzijgeschoven. Het parket preciseerde vandaag dat er nog geen zekerheid is over de identiteit van het slachtoffer. Eén en ander wordt nog geverifieerd.

Chièvres is een stad met 6.500 inwoners nabij Aat (Ath). Zes landelijke deelgemeenten behoren tot het grondgebied, net als de Amerikaanse luchtmachtbasis.