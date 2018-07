Mannen trekken op vernielingstocht door Limburg en schieten op auto's, woningen en bushokjes met luchtdrukpistool ADN

24 juli 2018

18u16

Bron: Belga, Politie CARMA 0 Twee mannen hebben bijna twintig keer met een luchtdrukpistool geschoten op auto's, bushokjes en woningen in de Limburgse gemeenten As, Opglabbeek en Bilzen. De daders zijn gearresteerd, laat de politie van de zone CARMA weten.

Gisteren en vannacht kregen de korpsen van CARMA en BiHoRi meerdere meldingen van opzettelijke beschadigingen. Enkele bewoners uit Opglabbeek en As werden tussen 22u00 en middernacht opgeschrikt door schoten en merkten dat het raam van een auto of bushokje verbrijzeld werd. Na middernacht ontving ook Politie BiHoRi een zevental meldingen van gelijkaardige feiten in Bilzen.

Schieten en wegscheuren

In totaal ging het over veertien voertuigen, drie bushokjes en twee woningen in As, Opglabbeek en Bilzen. Op enkele van die locaties werden zilveren bolletjes teruggevonden. Meerdere getuigen zagen hoe er vanuit een auto gevuurd werd. Daarna reed de bestuurder telkens tegen een hoge snelheid weg.



Op basis van getuigenissen en ANPR-gegevens kon de politie een verdachte opsporen en begaf zich rond 01u00 naar diens woning in de Weg naar Bree in Opglabbeek. Ter plaatse troffen ze de wagen en twee verdachten aan, een 33-jarige uit Opglabbeek en een 29-jarige Genkenaar.

Kalasjnikov

In de wagen vond de politie een luchtdrukgeweer en dezelfde munitie die ook bij de beschadigingen gevonden werd. In een woning was nog een tweede wapen aanwezig, alsook een luchtdrukwapen van het type Kalasjnikov. De auto, de wapens en de munitie zijn in beslag genomen. De twee mannen zijn vandaag verhoord en zullen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

Mogelijk hebben de mannen nog meer beschadigingen aangericht afgelopen nacht, die nog niet opgemerkt zijn of waarvan nog geen aangifte gedaan werd. Eventuele slachtoffers kunnen nog steeds klacht indienen bij de politie.