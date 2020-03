Mannen hebben dubbel zo veel kans om te sterven dan vrouwen en koorts is rode vlag: Gentse prof lijst belangrijkste feiten op over coronavirus Koen Van De Sype

17 maart 2020

20u49 232 Een professor biotechnologie van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen aan de Gentse universiteit heeft een helder overzicht gemaakt van wat we intussen al weten over het nieuwe coronavirus. De lezing die hij er maandag over gaf aan zijn studenten, heeft zijn weg gevonden naar sociale media. Zo lijst prof Wim Soetaert onder meer op wat de belangrijkste symptomen van de ziekte zijn en hoe groot de mortaliteit is voor elke leeftijdscategorie en sekse.

Koorts. Dat blijkt met 88% het belangrijkste symptoom te zijn voor een besmetting met Covid-19, volgens professor Soetaert. Gevolgd door droge hoest (68%), vermoeidheid (38%) en het ophoesten van slijm uit de longen (33%). Die symptomen kunnen in het slechtste geval erger worden en ontaarden in een ernstige longontsteking. En uiteindelijk zelfs de dood tot gevolg hebben.

Waar een gewone griep maar een mortaliteitsgraad heeft van minder dan 0,1%, bedraagt die voor Covid-19 wel 2,3%. Opvallend daarbij is het grote verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen lopen 2,8% kans om te sterven aan de aandoening, vrouwen maar 1,7%.



Verder blijkt dat zowel leeftijd als reeds bestaande gezondheidsklachten een belangrijke invloed hebben op de overlevingskansen van een patiënt. Het sterftecijfer bij 80-plussers is 14,8%, bij zeventigers 8%, bij zestigers 3,6% en bij vijftigers 1,3%. Alle andere leeftijdsgroepen zitten onder 1%.

Bij patiënten met hart- en vaatziekten loopt het sterftecijfer op tot 10,5%, bij mensen met diabetes tot 7,3%, bij mensen met chronische aandoeningen van de luchtwegen tot 6,3%, bij patiënten met een hoge bloeddruk tot 6% en bij kankerpatiënten tot 5,6%.

Professor Soetaert roept - net als zijn collega’s – dan ook op om de gezondheidsvoorschriften van de overheid heel strikt te volgen om de schade te beperken. Hij is ook tevreden dat de regering de toestand in onze winkels en supermarkten aanpakt. Vanaf woensdag mag er nog maar één persoon per tien vierkante meter binnen.

“Ik ben vandaag naar de winkel geweest en er stond een lange rij van - voornamelijk oudere - mensen”, aldus de professor. “Hun hardleersheid zou hen wel eens heel duur te staan kunnen komen. Het is geen goede zaak om daar in zo grote aantallen samen te komen. Een studie van de London School of Hygiene and Tropical Medicine toont aan dat winkelen voor ouderen de belangrijkste nieuwe bron van besmetting vormt. Winkelen is voor hen een beetje zoals naar een lockdown-party gaan, zoals die we vorige week gezien hebben net voor de horeca de deuren moest sluiten. Een beperking van het aantal mensen in de winkel is zeker goed.”

