Mannen en vrouwen apart op de bus: opmerkelijk voorstel van Islam-partij stuit op felle kritiek Rob Van herck HA

06 april 2018

13u15

Bron: VTM NIEUWS, Twitter 555 Mannen en vrouwen van elkaar scheiden op de bus. Met dit opmerkelijk voorstel trekt de partij Islam in oktober in minstens 28 Brusselse en Waalse gemeenten naar de kiezer. Uit Vlaamse politieke hoek wordt fel gereageerd op het plan van de islamistische partij, die vooral hengelt naar stemmen van conservatieve en vrome moslims.

Toch zegt de partij uitdrukkelijk dat ze geen extreme islam aanhangt. "We willen een islamitische staat zonder dat we willen raken aan de Belgische grondwet. Het gaat ons om de waarden van onze religie", zegt het Anderlechtse gemeenteraadslid Redouane Ahrouch en tevens penningmeester van de partij.

De partij had bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 vier kandidaten. Die in Molenbeek en in Anderlecht raakten verkozen, in Brussel niet. Dit jaar hoopt de partij wel beter te doen. Daarom komt de partij op in veertien Brusselse en veertien Waalse gemeenten. Ahrouch wil met Islam bewijzen dat extremisten een minderheid zijn binnen de moslimgemeenschap. "Veel moslims zullen op ons stemmen omdat ze het beu zijn dat ons geloof gelinkt wordt aan terrorisme. Wij willen aantonen dat de extremisten een kleine minderheid zijn", klinkt het.

Politici reageren

Het voorstel voor gescheiden openbaar vervoer valt alvast niet in goede aarde bij Vlaamse politici. CD&V-voorzitter Wouter Beke noemt het flagrant in strijd met de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en roept op tot actie.

Gescheiden busvervoer vrouwen en mannen? Dat is gewoon flagrant in strijd met Grondwet en EVRM. Kan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dit onderzoeken en klacht indienen? #onaanvaardbaar Wouter Beke(@ wbeke) link

Ook Meyrem Almaci (Groen) is het idee niet genegen. "Gelijkheid man-vrouw is fundamenteel. Geen enkele partij kan of mag daaraan tornen", schrijft ze op Twitter.

Scheiding man -vrouw in openbaar vervoer: geen sprake van. Gelijkheid man-vrouw is fundamenteel. Geen enkele partij kan of mag daaraan tornen. #gevaarlijkwereldvreemd Meyrem Almaci(@ MeyremAlmaci) link

In hun shariawereld hebben vrouwen geen rechten. En het begint bij apart openbaar vervoer. Ik walg van deze partij ISLAM. Dit is waarom @SafaiDarya en duizenden andere vrouwen uit Iran moesten vluchten. Dit is niet Europa, dit is spuwen op Europa. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageert fel op het voorstel. "Ik walg van deze partij Islam. Dit is waarom @SafaiDarya (vrouwenrechtenactiviste en N-VA-politica, nvdr.) en duizenden andere vrouwen uit Iran moesten vluchten. Dit is niet Europa, dit is spuwen op Europa."

Safai Darya (N-VA) groeide op in Iran, maar woont intussen al 18 jaar in België. Ze maakte de sharia aan de lijve mee in haar geboorteland. "Nooit gedacht dat ik er hier tegen zou moeten vechten", schrijft ze op Twitter.

Ik ben opgegroeid in een islamitische staat & weet wat sharia met een mens,zeker met vrouwen doet. Heb de vrouwenhaat aan de lijve ondervonden.18jaar geleden ben ik dat ontvlucht na een gevangenschap en sharia rechtbank. Nooit gedacht dat ik er ooit hier zou tegen moeten vechten. https://t.co/PB3c3epimJ Darya Safai(@ SafaiDarya) link

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten waarschuwt dat iedereen die onze vrijheid aanvalt ons zal tegenkomen. "Elke dag opnieuw. En we zijn met heel veel. Vrouwen en mannen werken, feesten, zwemmen en leven hier samen. En dat gaat zo blijven."

Iedereen die onze vrijheid aanvalt zal ons tegenkomen. Elke dag opnieuw.



En we zijn met heel veel.

Vrouwen en mannen werken, feesten, zwemmen en leven hier samen. En dat gaat zo blijven.



Dat heeft niets met politiek te maken. Wel met #gewoondoen. https://t.co/q2DJuMW7qi Gwendolyn Rutten(@ RuttenGwendolyn) link

"Geen enkele toegeving op de waarden van de verlichting. Wie anders wil, kan beter elders gaan", klinkt het bij N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever. "De partij Islam wil 'niet raken aan de Grondwet', maar wel mannen en vrouwen apart op de bus", werpt partijgenoot en Vlaams minister-president Geert Bourgeois op.

De partij Islam wil ‘niet raken aan de Grondwet’ maar wel mannen en vrouwen apart op de bus. Ze wil de Sharia invoeren die vlgns het EHRM oa omwille van lijfstraffen en de schending van de rechten van de vrouw in strijd is met de principes van de democratie en het EVRM Geert Bourgeois(@ GeertBourgeois) link

Sp.a'ster Yasmine Kherbache noemt het Islam-idee "achterlijk", waarna ze uithaalt naar De Wever. "Opkomen voor de waarden van de verlichting vraagt wel meer dan 'niet toegeven' te roepen."

Achterlijke voorstellen zoals die van de partij islam zijn helaas een godsgeschenk voor sommigen. Opkomen voor de waarden vd verlichting vraagt wel meer dan “niet toegeven” te roepen. Daarom is actief opkomen voor #mensenrechten zo belangrijk, omdat ze continu worden bedreigd. Yasmine Kherbache(@ Kherbache) link

Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) vindt het voorstel "ronduit choquerend". "Van invoering sharia kan in Brussel geen sprake zijn! Nooit!! Ik vraag aan Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen om dit te onderzoeken." Ook viroloog Marc Van Ranst uit zijn ongenoegen op Twitter.

Dat partij islam vrouwen en mannen wil scheiden op bussen is ronduit choquerend maar ook strijdig met grondwet. Van invoering sharia kan in Brussel geen sprake zijn! Nooit! Ik vraag aan Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen om dit te onderzoeken Bianca Debaets(@ BiancaDebaets) link

De partij ISLAM wil “aantonen dat de extremisten een kleine minderheid zijn", en tegelijkertijd pleiten ze voor gescheiden openbaar vervoer voor mannen en vrouwen. Een ferme vijs los, ja! Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link