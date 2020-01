Mannelijke oppas (30) krijgt zes jaar cel voor doodschudden baby KVDS

13 januari 2020

19u30

Bron: Belga 0 De Brusselse correctionele rechtbank heeft maandagnamiddag een 30-jarige man veroordeeld tot zes jaar cel voor de onvrijwillige doodslag op een baby waarop hij paste. De tien maanden oude Ibrahim stierf op 10 juli 2017 in het ziekenhuis aan het ‘shakenbabysyndroom’, nadat de verdachte zelf de hulpdiensten had gebeld.

De rechtbank concludeerde op basis van de medische verslagen dat de baby overleed "door op zijn minst schudbewegingen, zelfs als andere letsels mede zijn dood veroorzaakten".

Blauwe plekken

Toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis had het jongetje blauwe plekken in het gezicht, op zijn armen en bovenbenen en was zijn schedel gebroken. De wetsarts concludeerde dat het kind hoogstwaarschijnlijk was overleden aan het ‘shakenbabysyndroom’.





De rechtbank zei dat Ibrahim volgens de dokters zeker niet in comateuze toestand was toen hij dooreengeschud werd. De beklaagde verklaarde dat hij het kind wilde wakkerschudden omdat het bewusteloos was, maar die bewering werd hierdoor ongeloofwaardig.