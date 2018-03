Manneken Pis trekt brandweeruniform aan voor slachtoffers van 22 maart TTR

22 maart 2018

15u29

Bron: Belga 20 Sinds deze ochtend heeft Manneken Pis zijn brandweeruniform aan om de slachtoffers van de aanslagen in Brussel te herdenken. Om 11 uur vond er een officiële ceremonie plaats aan het bekende standbeeld, in aanwezigheid van de autoriteiten van de stad Brussel en een delegatie van de Brusselse brandweer.

Er werd een minuut stilte gehouden in aanwezigheid van burgemeester Philippe Close, schepen van Stedenbouw en Patrimonium Goeffroy Coomans en schepen van Cultuur Karine Lalieux. Als teken van veerkracht maakten een brandweerauto en een ambulance ook een minuut lawaai.

De stad Brussel kreeg het brandweerkostuum een jaar geleden van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, als herinnering aan het werk en de moed van de reddingsteams bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek.

"Symbool van veerkracht"

"Manneken Pis draagt vandaag opnieuw zijn brandweerkostuum als eerbetoon aan alle slachtoffers, en al diegenen die twee jaar geleden hebben geholpen", zegt Karine Lalieux. "Ook al heeft Brussel vandaag zijn kleuren teruggevonden, we zullen nooit deze zwarte dag vergeten waarop onze stad getroffen werd door de barbarij".

"Deze herdenking is een symbool van veerkracht", zegt brandweerkolonel Tanguy du Bus de Warnaffe. "Het is belangrijk om de pagina om te draaien, maar we zullen 22 maart nooit vergeten. Wij blijven de slachtoffers herinneren en onze gedachten gaan naar hun naasten. Deze herdenking is ook een gelegenheid om onze brandweermannen en ambulanciers te eren, net als alle hulpdiensten die twee jaar geleden alles gaven om zo veel mogelijk levens te redden."

Manneken Pis houdt zijn uniform nog aan tot 16 uur.