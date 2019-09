Manneken Pis moet van de Amerikanen een broekje aan op de doos van de Brusselse Monopoly AS

20 september 2019

16u43

Bron: Bruzz 70 Dat Monopoly met een versie komt voor de stad Brussel, was al bekend. Maar op de doos zal Manneken Pis niet al zijn glorie afgebeeld worden, schrijft nieuwssite Bruzz. Hij krijgt een zwembroekje aangemeten, omdat de Verenigde Staten geen naakt op de doos willen.

In het spel is de Nieuwstraat niet meer de duurste straat van Brussel. Je moet er voortaan het meeste neertellen voor het Koninklijk Paleis. En de Marollen worden de goedkoopste buurt. In de nieuwe Monopoly Brussel kun je ook pleinen en monumenten opkopen, zowel historische plaatsen als moderne bezienswaardigheden. Zo kun je bijvoorbeeld een huis of hotel bouwen op de Grote Markt, of Manneken Pis kopen. Ook de Kans- en Algemeen Fonds-kaarten krijgen een Brusselse toets.

Op de doos van het spel prijkt het beeldje van Manneken Pis. Maar hij mag onder geen beding naakt afgebeeld worden van de Amerikanen. “Ook niet toen we vertelden dat Manneken Pis wereldberoemd cultureel erfgoed is”, reageert Groep 24, het bedrijf dat de Belgische Monopoly’s uitbrengt, aan Bruzz.

Dus krijgt Manneken Pis een Brussels zwembroekje aan, met het Iris-logo en de typisch blauw-gele kleuren van onze hoofdstad erop afgebeeld.