Manifesterende burgemeester van Verviers bracht politie in problemen voor lezing Francken jv

05 april 2019

08u50

Bron: belga 0 De algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie heeft een rapport opgesteld waarin de burgemeester van Verviers Muriel Targnion (PS) wordt veroordeeld voor haar deelname aan een manifestatie tegen de komst van de voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in haar stad in februari. Dat berichten de kranten van Sudpresse.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), bevoegd voor de veiligheid en de politie, had een onderzoek gevraagd naar de vraag of de burgemeester van Verviers voldoende instructies had gegeven aan de politie voorafgaand aan de manifestatie.

De aanwezigheid van Targnion “creëerde geen gunstige voorwaarde voor veiligheid”, klinkt het in het rapport van 40 pagina's. Het besluit dat het evenement niet goed voorbereid was en dat er geen risico-analyse is gemaakt. Het wijst er ook op dat er de neutraliteitsplicht niet werd gerespecteerd. "Als bestuursorgaan moet de burgemeester een bindende politiemaatregel nemen of bevestigen met betrekking tot de manifestanten. Dat is moeilijk als de burgemeester zich onder de manifestanten bevindt of als ze de zaak lijkt te steunen", verklaart Erik Eenaerts, de woordvoerder van minister De Crem.

In het rapport wordt ten slotte gewezen dat de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de openbare orde, permanent telefonisch of fysiek toegankelijk moet zijn voor de politiediensten. In dit geval "heeft het autoritair gezag ervoor gekozen om een factie te steunen door fysiek aanwezig te zijn", aldus het kabinet, dat erop wijst dat ze zo tijdelijk niet toegankelijk was.

De Crem zal de conclusies van het rapport naar de Waalse minister Valérie De Bue (MR) sturen, die Targnion kan sanctioneren als ze dat nodig acht.