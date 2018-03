Manifestatie taxi's Brussel: grote verkeershinder verwacht Jolien Meremans

24 maart 2018

14u10

Bron: Belga 0 Aanstaande dinsdag zullen taxichauffeurs een groot deel van het Brusselse verkeer belemmeren. Ze organiseren een gezamenlijke optocht om te protesteren tegen het transportbedrijf Uber. Vooral de kleine ring zal grote hinder ondervinden.

De hoofdassen van Brussel zullen aanstaande dinsdag vanaf 05:00 uur getroffen worden door een grote manifestatie van taxichauffeurs, meldde Sam Bouchal, woordvoerder van de Belgische Federatie van taxi's (FeBeT), zaterdag.

Strijd met Uber

De noordwestelijke ring (E19) zal getroffen worden door taxi-optochten die vanaf Ruisbroeck en Zaventem zullen vertrekken, maar ook op de E40 zal de manifestatie te voelen zijn. Taxichauffeurs zullen hun wagens uiteindelijk opstellen in het Zuidstation van Brussel om te protesteren tegen Uber. De kleine ring zal de meeste hinder ondervinden.

Het evenement is bedoeld om ervoor te zorgen dat het Uber-transportbedrijf voldoet aan de geldende regelgeving. Taxichauffeurs vrezen voor hun job en vragen ook om het ontslag van de Brusselse minister van Mobiliteit, Pascal Smet.

Sociale constructie

De chauffeurs willen dinsdag een grote invloed hebben op het verkeer, maar er zal geen volledige blokkering zijn. Vooral 'filterdammen' en 'slakbewegingen' zullen het verkeer belemmeren. De chauffeurs zullen wel voorzichtig zijn om de hulpdiensten door te laten.

"We verontschuldigen ons oprecht voor de pendelaars", zei Sam Bouchal. "We kunnen het ons niet veroorloven de strijd met Uber te verliezen. Als we die toch verliezen, gaat 100 jaar aan sociale constructie verloren." De Uber-applicatie is zeer innovatief, maar de uitvinding moet sociaal vooruitstrevend zijn, anders is het geen innovatie, maar een terugval. "

De bezorgers van Deliveroo zullen ook deelnemen aan solidariteitsacties in het centrum van Brussel.