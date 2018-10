Manifestanten halen 'anti-daklozenhekken' in tunnel Brussel-Zuid weg mvdb

11 oktober 2018

20u09

Bron: Belga 1 Leden van een Brussels burgercollectief hebben verschillende hekken aan de bovengrondse tramhalte aan het station Brussel-Zuid gedemonteerd.

De manifestanten haalden de "anti-daklozenhekken" weg om aan te klagen dat deze door de gemeenten en de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB genomen maatregelen geen oplossing zijn.

De actie van vanavond dient om alle maatregelen die tegen daklozen genomen worden, af te keuren, luidt het bij de manifestanten. De Heras-hekken werden in de bovengrondse tunnel waar bussen en trams aankomen geplaatst om een deel van de openbare ruimte af te schermen. Daklozen sliepen lange tijd in die tunnel en stelden er zelfs kartonnen hutten op. De leden van het burgercollectief schroefden de aan elkaar vastgemaakte hekken los en plaatsten ze opzij tegen de muur. "De publieke ruimte is bevrijd", klonk het bij een betoger. "Ofwel worden we een stad die zich vijandig opstelt tegen deze daklozen, ofwel worden we een stad die oplossingen aanreikt."

Het burgercollectief heeft genoeg van de asociale maatregelen zoals het plaatsen van hekken of banken waar daklozen niet op kunnen slapen. De betogers eisen dat de publieke ruimte op een socialere manier wordt beheerd en voor iedereen toegankelijk is.

Ze verwerpen ook alle tussenkomsten van de politie, om zo de criminalisering van armoede tegen te gaan. Ten slotte vragen ze nog dat er in het beheerscontract van de MIVB een verbod komt op 'anti-daklozenmeubilair'.