Manifestanten betogen in Brussel uit solidariteit met gedode Palestijnse burgers kg

05 april 2018

19u58

Bron: Belga 0 Een honderdtal mensen hebben voor de ingang van Brussel-Centraal betoogd, n a een oproep van solidariteitsbeweging Intal . Met achttien luide knallen toonden ze hun solidariteit met de achttien Palestijnen die op 30 maart na een vreedzame mars werden doodgeschoten door het Israëlische leger.

De 18 Palestijnen werden op 30 maart gedood tijdens een betoging voor het recht van Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen om terug te keren naar huis, in wat vandaag Israël is. Het Israëlische leger zag in de "Grote Mars van de Terugkeer" een dreiging en zo kwam het tot een gewelddadige confrontatie met de 20.000 betogers.

Los van Hamas

De initiatiefnemers van solidariteitsgroep Intal benadrukken dat hun actie losstaat van de radicaal-islamitische beweging Hamas. "De oproep tot actie kwam vanuit een breed Palestijns middenveld", laat Julie Steendam van Intal weten. "De slachtoffers zijn burgers die werden neergeschoten door sluipschutters die zich op enkele honderden meters van de betogers bevonden en dat vanop een veilige positie achter een beveiligingshek."

De manifestanten eisen dat de Palestijnen bevrijd worden en willen dat de Europese regeringsleiders een boycot uitroepen tegen Israël door de internationale samenwerkingsakkoorden stop te zetten.