Man zwaargewond na schietpartij aan Brussel-Zuid: daders zijn spoorloos kg

31 juli 2018

09u38

Bron: Belga 90 De man die vanochtend zwaargewond is geraakt bij een schietpartij in de Brusselse gemeente Sint-Gillis, is buiten levensgevaar. Dat meldt het Brusselse parket. De man werd geraakt door twee kogels, in het been en in de arm. Eerder werd gemeld dat het om een 28-jarige man ging, maar dat staat nog niet vast, aldus het parket. "De man kon nog niet formeel geïdentificeerd worden, er moeten nog een aantal verificaties gebeuren", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman.

Volgens het parket vond de schietpartij rond 05.30 uur plaats in de Argonnestraat, en niet om 06.30 uur zoals eerder meegedeeld werd. "Rond dat tijdstip werden enkele schoten gelost en een man, die nog niet formeel geïdentificeerd werd, raakte gewond door twee kogels", zegt de parketwoordvoerder.

"Hij werd geraakt in een arm en een been, maar verkeert niet in levensgevaar. Het parket is een opsporingsonderzoek gestart naar feiten van poging doodslag en heeft een resem onderzoeksopdrachten gevorderd, waaronder de analyse van de beelden van de bewakingscamera's, een ballistisch deskundigenonderzoek en de afstapping van het labo van de federale politie. Er is ook een wetsarts gevorderd."

De schietpartij vond plaats net voor of vlakbij een café, maar het is nog niet duidelijk of het slachtoffer en de dader of daders klanten van het café waren. De uitbater en eventuele klanten zullen wel verhoord worden als getuigen.