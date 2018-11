Man zwaargewond na gasontploffing op hoeveslagerij in Koolskamp LSI

13 november 2018

13u28

Bron: eigen berichtgeving 0

Bij een gasontploffing op een hoeveslagerij in Koolskamp (Ardooie) is deze middag een man zwaargewond geraakt. De ontploffing deed zich naar verluidt voor in een wagen. Wellicht liep er iets fout met een gasfles. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Er is ook een MUG-heli geland.