Man zwaargewond na explosie van vuurwerk in woning Kristien Bollen

04u38 0 Kristien Bollen Bij een ontploffing in een woning in Halle-Booienhoven bij Zoutleeuw in Vlaams-Brabant is zaterdagavond een man zwaargewond geraakt. De explosie werd veroorzaakt door vuurwerk. Dat heeft de brandweer van Landen bevestigd.

De brandweer van Landen moest uitrukken naar de Dorpsstraat in Halle-Booienhoven, een gemeente in Vlaams-Brabant op de grens met Limburg. In een pand op nummer 10 was brand uitgebroken door een ontploffing die werd veroorzaakt door vuurwerk dat in een kist in de woning opgeslagen was. Hoe het vuurwerk tot ontploffing kwam, is nog niet duidelijk.



Verschillende ambulances en hulpverleners snelden ter plaatse nadat ze iets voor 20 uur een oproep kregen voor een explosie gevolgd door een woningbrand en verschillende personen nog in de woning aanwezig waren.



Toevallige passanten troffen de dame in paniek aan achter de afsluiting. De poort bleek echter op slot waarop een van hen er over kroop om hulp te gaan bieden. Eerst werden de kinderen in veiligheid gebracht en kon de hulpzate burger enkele brandhaardjes blussen met een tuinslang en ontfermde zich tot de hulpdiensten ter plaatse waren over het slachtoffer.



(lees verder onder foto's)

Kristien Bollen

Kristien Bollen

De man van het nieuwe samengestelde gezin, een 30-er liep zware brandwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het kleine meisje in het gezin liep brandwonden op aan een arm en voetje; de jongen en de moeder bleven vrijwel ongedeerd maar waren diep aangedaan van het gebeuren.



Mobiele urgentiegroepen van ziekenhuizen uit Leuven en Sint-Truiden kwamen ter plaatse. Brandweer kon ook nog de hond des huizes, een mopshond, uit het huis redden. Ook die bleek zeer angstig na het incident.

Kristien Bollen

Kristien Bollen