Man zwaargewond na botsing tegen verlichtingspaal in Anzegem

Hans Verbeke

03 juni 2018

01u31

Bron: eigen berichtgeving

2

Een man uit Wortegem-Petegem is gisterenavond iets voor tien uur zwaargewond geraakt bij een ongeval langs de Heuntjesstraat in Anzegem. De bestuurder kwam met zijn Mercedes uit de richting van zijn woonplaats toen hij in een bocht naar links de controle over het stuur verloor en rechts van de weg in de gracht terechtkwam.